Италия

Итальянский клуб хочет подписать ивуарийского центрбека.

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи попал в сферу интересов Милана, сообщает Sky Italia.

Милан намерен укрепить линию обороны в январе и хочет подписать Байи на правах аренды. "Россонери" рассматривают ивуарийского центрбека в качестве замены Симону Кьеру, который получил повреждение.

Действующий контракт Байи с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 7 поединков в футболке "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Милан проведет переговоры с нападающим Ривер Плейта Хулианом Альваресом.