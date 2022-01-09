Италия

Альберто Зангрилло заверил, что клуб будет активен на трансферном рынке.

Президент Дженоа Альберто Зангрилло прокомментировал поражение команды в матче против Специи и высказался о будущем Шевченко.

"Приведу пример: когда в медицинском отделении что-то не так, то главврача не убирают. Мы все обсуждаем сложившуюся ситуацию, я первый.

Анализ сложного момента касается всех, следовательно, и тренера, и игроков. Сейчас мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной", — приводит слова президента клуба Tuttomercatoweb.

Напомним, что после 21 сыгранного матча генуэзцы набрали 12 баллов и находятся на предпоследнем месте турнирной таблицы.