Италия

Наставник Лацио прокомментировал победу поражение от Интера.

Римский Лацио в гостевом поединке в рамках 21-го тура итальянской Серии А уступил миланскому Интеру (1:2), в результате чего продолжил соседствовать с Ромой в турнирной таблице.

Интер — Лацио 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении игрового времени, главный тренер "орлов" Маурицио Сарри поделился мнением от выступления его команды в данной встречею

"Мы показали хорошую игру. Первая половина матча в нашем исполнении была немного более робкой, но вторая была намного лучше. Мы до самого конца стремились сравнять счет в противостоянии против очень сильной команды.

Второй тайм прошел так, как мы и планировали. Команда играла совершенно без страха, и просто выполняла свою работу. Мы не всегда выбирали обороняться глубже, как бы временами Интер не принуждал нас к этому, но никогда не было реального ощущения, что мы страдаем или что нас прижимают, кроме как в последние несколько минут.

Мне понравилось ощущение прочности от игры в обороне, которую мы продемонстрировали сегодня вечером, и, надеюсь, мы сможем сделать это нашим главным показателем качества в других играх.

Нам всегда удается хорошо атаковать и создавать что-то в каждой игре, но чего нам не хватает, так это защиты. В отдельных матчах были какие-то улучшения, затем матч с Эмполи вернул эти сомнения и страхи, но, надеюсь, игра против Интера сможет вернуть часть этой уверенности.

Смена одного игрока не обязательно может принести больше солидности. Нам всем нужно быть более агрессивными в нашем подходе. Я бы хотел использовать качественных игроков вместе, но мы пропустили слишком много голов, и я должен что-то попробовать, поэтому и принял решение заменить Луиса Альберто.

Что касается нашей трансферной активности, то я не знаю, если честно. Я знаю, что нас блокирует индекс ликвидности, хотя я еще не понял, что это вообще такое… В клубе знают, что нужно что-то делать, и посмотрим, произойдет ли это.

Нам нужно прибавлять в разных аспектах, в том числе — в цифрах статистики, потому что здесь есть игроки, которые просто не подходят для этого стиля футбола. Важно начать выполнять работу сейчас, потому что делать все в одном окне будет сложно", — с сожалением подытожил итальянский специалист.

В следующем туре римский Лацио сыграет в гостях против Салернитаны.