Италия

Наставник Аталанты высказался о победе своей команды в очередном матче чемпионата Италии.

В 21-м туре итальянской Серии А Аталанта разгромно обыграла Удинезе в матче, где Руслан Малиновский отметился голом и результативной передачей.

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями относительно поединка, в котором его команда сумела забить шесть мячей.

"Неделя была полной на неопределенности и неожиданные решения. Мы не знали, будет ли сыгран матч с Удинезе, когда он будет сыгран. Решение провести поединок я считаю правильным.

Можно сказать, что мы играли против молодежной команды Удинезе, но у нас было больше потерь, поэтому все были в равных условиях. В целом, мы провели хороший поединок и заслужили эту победу. То, что мы пропустили — плохо, но мы хорошо сыграли в атаке", — приводит слова наставника Football Italia.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанты против Удинезе.