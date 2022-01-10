Италия

Клуб намерен подписать новичка на позицию итальянца.

В связи с травмой лидера туринского Ювентуса Федерико Кьезы, руководство клуба планирует найти ему замену в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что все предложения по шведскому вингеру "старой сеньоры" Деяну Кулушевски будут отклонены.

Ранее клуб рассматривал возможность продажи 21-летнего футболиста, но в связи с травмой Кьезы поставил вето на трансфер.

Если подходящего вингера найти не получится, то Ювентус может рассмотреть вариант с еще одним центрфорвардом.

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