Италия

Генуэзцы готовятся к уходе левого латераля.

Фланговый футболист Дженоа Мохамед Фарес в ближайшее время покинет команду, а потому генуэзцы нашли ему замену.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, Андрей Шевченко получит в свое распоряжение защитника Ромы Риккардо Калафиори.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел девять поединков на клубном уровне, отметившись двумя результативными передачами.

Отметим, что Мохамед Фарес с большой долей вероятности переберется в Торино.

Напомним, что ранее лидер обороны Дженоа получил травму.