Генуэзцы готовятся к уходе левого латераля.
Риккардо Калафиори, getty images
12 января 2022, 19:37
Фланговый футболист Дженоа Мохамед Фарес в ближайшее время покинет команду, а потому генуэзцы нашли ему замену.
Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, Андрей Шевченко получит в свое распоряжение защитника Ромы Риккардо Калафиори.
В текущем сезоне 19-летний футболист провел девять поединков на клубном уровне, отметившись двумя результативными передачами.
Отметим, что Мохамед Фарес с большой долей вероятности переберется в Торино.
Напомним, что ранее лидер обороны Дженоа получил травму.