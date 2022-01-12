Италия

Имена игроков в команде Андрея Шевченко не сообщаются.

Дженоа на своем официальном сайте объявила, что два футболиста основной команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Клуб не стал раскрывать имена футболистов, но отметил, что зараженные игроки отправились на карантин.

Отметим, что в настоящее время на изоляции находится и главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко, который повторно заразился коронавирусом.

Ближайший матч Дженоа проведет против Милана в 1/8 финала Кубка Италии. Игра состоится завтра, 13 января, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Дженоа рассматривает двух иностранных специалистов в качестве потенциальных сменщиков Шевченко.