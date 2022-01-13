В компенсированное время овертайма не выдержали нервы у защитника Ювентуса.
Леонардо Бонуччи, Getty Images
13 января 2022, 10:40
В матче за Суперкубок Италии страсти кипели не только на поле — сообщает Football Italia.
Когда дополнительное время поединка подошло к концу, тренерский штаб Ювентуса готовился выпустить на поле Леонардо Бонуччи на серию пенальти и призывал своих игроков выбить мяч в аут, чтобы можно было произвести замену, но Алексис Санчес забил победный мяч Интера.
Это привело к буре радости как раз за спиной у Бонуччи, причем секретарь Интера Кристиано Моццилло вступил в перепалку с защитником Ювентуса и одними словами она не закончилась.
Ювентус и Интер во второй раз в истории сошлись в матче за Суперкубок, и во второй раз трофей достался "змеям".