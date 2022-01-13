Италия

В компенсированное время овертайма не выдержали нервы у защитника Ювентуса.

В матче за Суперкубок Италии страсти кипели не только на поле — сообщает Football Italia.

Когда дополнительное время поединка подошло к концу, тренерский штаб Ювентуса готовился выпустить на поле Леонардо Бонуччи на серию пенальти и призывал своих игроков выбить мяч в аут, чтобы можно было произвести замену, но Алексис Санчес забил победный мяч Интера.

Это привело к буре радости как раз за спиной у Бонуччи, причем секретарь Интера Кристиано Моццилло вступил в перепалку с защитником Ювентуса и одними словами она не закончилась.

Ma che ha fatto Bonucci al gol di Sanchez? pic.twitter.com/XMxUehnwz4 — Roberto Dupplicato (@duppli) January 12, 2022

Ювентус и Интер во второй раз в истории сошлись в матче за Суперкубок, и во второй раз трофей достался "змеям".