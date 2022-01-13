Италия

Герой матча за Суперкубок Италии рассказал о своем нынешнем положении.

Алексис Санчес, забивший победный мяч в компенсированное время овертайма поединка за Суперкубок Италии, считает, что ему нужна постоянная игровая практика.

"Настоящие чемпионы чем больше играют, тем лучше себя чувствуют, – цитирует нападающего Интера Football Italia. – Я играл против Лацио, был готов играть против Ювентуса, но, естественно, все решает тренер".

"При Конте я чувствовал себя, как лев в клетке. Я выходил максимум на 15 минут, потому что тренер говорил, что только я способен "сделать разницу" за столь короткое время. Я пытался объяснить, что способен приносить пользу, проводя и больше времени на поле. Но у Конте был свой взгляд на это".

После перехода из Манчестер Юнайтед Санчес провел за Интер 88 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.