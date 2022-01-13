Италия

Украинский хавбек рассказал о целях клуба на нынешний сезон.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал задачи команды Джан Пьеро Гасперини на нынешний сезон.

"Задача команды — занять то место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это главная задача, а с остальным посмотрим, как сложится чемпионат.

Соперники очень сильны: и Милан, и Интер, и Наполи сейчас набирают ход, и Ювентус. Есть много команд, претендующих на место в Лиге чемпионов. Это Рома, Лацио, Фиорентина и другие. Поэтому во втором круге нам будет очень тяжело.

Я считаю, что наша основная задача — попасть в Лигу чемпионов, а завоевать чемпионство у команды задачи нет", — приводит слова Малиновского ТК Футбол 1/2/3.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 23 поединка, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

После 20 игр Аталанта набрала 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на восемь баллов.