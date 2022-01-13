Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Наполи в поединке 1/8 финала Кубка Италии на своем поле уступил Фиорентине (2:5) и вылетел с турнира.

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда в составе гостей отметился Влахович, но спустя три минуты Мертенс восстановил равенство на табло, а перед самым свистком на перерыв с поля был удален вратарь "фиалок" Драговски.

В середине второго тайма гости в меньшинстве вышли вперед усилиями Бираги. После этого "неаполитанцы" получили две красные карточки, которые были показаны Лосано и Руису, но несмотря на это, им удалось сравнять счет на пятой компенсированной минуте, а автором гола стал Петанья.

В дополнительное время численное преимущество сыграло за Фиорентину, которая еще трижды поразила ворота хозяев. Свое имя на табло записали Венути, Пьонтек и Малех.

Обзор матча:

Наполи — Фиорентина 2:5

Голы: Мертенс, 44, Петанья, 90+5 — Влахович, 41, Бираги, 58, Венути, 105+1, Пьонтек, 108, Малех, 119

Наполи: Оспина (Мерет, 46) — Ди Лоренцо, Ррахмани, Туанзебе, Гулям (Малькюи, 83) — Демме (Фабиан Руис, 64), Лоботка, Эльмас — Политано (Лосано, 64), Петанья (Жуан, 90+4), Мертенс.

Фиорентина: Драговски — Венути, Настасич (Игор, 90+1), Миленкович, Бираги — Дункан (Терраччано, 45), Торрейра, Кастровилли — Сапонара (Мале, 46), Влахович (Пионтек, 73), Гонсалес.

Предупреждения: Ррахмани Туанзебе — Дункан, Кастровилли

Удаления: Лосано, 84, Руис, 90+3 — Драговски, 45+2