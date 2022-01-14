Италия

Украинский тренер — о поражении от Милана.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей команды Милану в рамках Кубка Италии.

"Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий и качества. Я думаю, что это было хорошее выступление. Мы пытались создавать моменты и контролировать игру. Я, естественно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим.

Я всегда рад вернуться сюда, на Сан-Сиро, прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков Милана. Я также хочу поблагодарить болельщиков Дженоа, которые приехали сюда, чтобы поддержать команду.

Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте.

Сегодня ребята выступили хорошо, мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках. Что касается меня, то я делаю свою работу ежедневно. Клуб должен будет объявить о своем решении", — приводит слова Шевченко Football Italia.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милана против Дженоа.