Италия

Если "старой синьоре" нужен полузащитник, она должна его купить.

Челси ответил отказом на запрос Юве по поводу аренды до конца сезона Рубена Лофтуса-Чика — резюмирует Football Italia сообщения в СМИ.

Если Ювентус хочет приобрести полузащитника в январе, то должен предложить полноценный трансфер.

Финансовое положение Ювентуса оставляет желать лучшего, и чтобы приобрести какого-то футболиста, он сначала должен кого-то продать.

Решением проблемы мог бы стать продажа в Арсенал Артура Мело, но "канониры" получили отказ по этому трансферу.

25-летний Лофтус-Чик провел 10 матчей в составе национальной сборной Англии (0 голов) и выступал за Челси (100 матчей во всех турнирах, 12 голов), Кристал Пэлас (аренда, 25, 2) и Фулхэм (32, 1).