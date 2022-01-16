Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Игроки Вероны, Getty Images
16 января 2022, 17:23
В рамках 22-го тура итальянской Серии А Сассуоло принимал на своем поле Вероны и потерпел поражение.
Команды продемонстрировали результативный футбол, а победителем из этой голевой перестрелки вышли гости (2:4).
Обзор матча:
Сассуоло - Верона 2:4
Голы: Скамакка, 54, Дефрель, 67 — Капрари, 37, Барак, 44, 57 (пен.), 90+4
Сассуоло: Консильи — Рожерио, Феррари, Кирикеш (Харруи, 81), Толян — Лопес, Фраттези (Айхан, 81), Кирьякопулос, Мюльдюр (Дефрель, 63), Распадори — Скамакка
Верона: Монтипо — Казале, Гюнтер, Чеккерини (Кополла, 81) — Лазович, Барак, Капрари (Калинич, 86), Велозу, Тамез (Бесса, 80), Депаоли (Фараони, 68) — Симеоне (Лазанья, 68)
Предупреждения: Кирьякопулос, Чеккерини, Депаоли, Феррари, Монтипо, Калинич.