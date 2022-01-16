В рамках 22-го тура итальянской Серии А Сассуоло принимал на своем поле Вероны и потерпел поражение.

Команды продемонстрировали результативный футбол, а победителем из этой голевой перестрелки вышли гости (2:4).

Обзор матча:

 

Сассуоло - Верона 2:4
Голы: Скамакка, 54, Дефрель, 67 — Капрари, 37, Барак, 44, 57 (пен.), 90+4

Сассуоло: Консильи — Рожерио, Феррари, Кирикеш (Харруи, 81), Толян — Лопес, Фраттези (Айхан, 81), Кирьякопулос, Мюльдюр (Дефрель, 63), Распадори — Скамакка

Верона: Монтипо — Казале, Гюнтер, Чеккерини (Кополла, 81) — Лазович, Барак, Капрари (Калинич, 86), Велозу, Тамез (Бесса, 80), Депаоли (Фараони, 68) — Симеоне (Лазанья, 68)

Предупреждения: Кирьякопулос, Чеккерини, Депаоли, Феррари, Монтипо, Калинич.