Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим футболистом декабря в составе "бергамасков".

В декабре Малиновский провел 3 поединка в составе Аталанты, в которых команда два раза одержала победу, а также по разу сыграла вничью и проиграла, а сам Руслан отметился забитым мячом в ворота Наполи. Поединок против Торино не состоялся из-за коронавируса в стане "быков".

Il vostro Player of the Month di dicembre è... 🥁 Malinovskyi! 💣 Complimenti, Ruslan!! 💪🏼



Your #AtalantaPOTM for December is... 🥁 #Malinovskyi! 🦿 Well deserved, Ruslan!! 👏



Presented by