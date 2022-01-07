Италия

Украинский хавбек был лучшим в составе клуба из Бергамо.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим футболистом декабря в составе "бергамасков".

В декабре Малиновский провел 3 поединка в составе Аталанты, в которых команда два раза одержала победу, а также по разу сыграла вничью и проиграла, а сам Руслан отметился забитым мячом в ворота Наполи. Поединок против Торино не состоялся из-за коронавируса в стане "быков".

Ранее Малиновский попал в сборную Серии А 2021 года по версии SofaScore.