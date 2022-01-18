Италия

Защитник присоединится к тренерскому штабу Интера.

Нынешний сезон станет последним в качестве игрока для защитника Интера Александара Коларова — сообщает Calciomercato.

Есть вероятность, что 36-летний серб повесит бутсы на гвоздь не дожидаясь окончания сезона-2021/22.

Симоне Индзаги уже предложил Коларову должность в тренерском штабе Интера, однако Александар пока не выбрал один из представленных ему на выбор вариантов.

Коларов провел 94 матча (11 голов) за национальную сборную Сербии и выступал за Чукарички (44 матча во всех турнирах, 2 гола), ОФК Белград (44, 5), Лацио (104, 11), Манчестер Сити (247, 21), Рому (132, 19) и Интер 15, 0).