Лига наций

В отсутствие Александара Коларова сербы упустили шанс пробиться на Евро-2020.

Из-за небольшого повреждения Интер, боясь усугубления травмы, запретил Александару Коларову отправиться в расположение национальной сборной Сербии — сообщает Football Italia со ссылкой на сербские СМИ.

Сербам пришлось играть без одного из своих лидеров в плей-офф отбора Евро-2020 против Шотландии. Проиграв в серии пенальти, сборная Сербии не смогла пробиться в финальный турнир.

Также Коларов не поможет Сербии в Лиге наций, где его сборная, занимающая последнее место в группе В3 за два тура до финиша, рискует понизиться в классе.