Италия

Испанец близок к переходу в итальянский клуб.

Защитник Арсенала Пабло Мари должен в ближайшее время стать игроком Удинезе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мари уже отправился в расположение Удинезе для прохождения медосмотра и подписания соглашения. Испанский центрбек присоединится к "зебрам" на правах аренды.

Действующий контракт Мари с Арсеналом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел лишь три поединка в футболке "канониров".

Ранее сообщалось, что Удинезе подписал экс-защитника Лестера Филипа Бенковича.