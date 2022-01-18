Испанец близок к переходу в итальянский клуб.
Пабло Мари, Getty Images
18 января 2022, 11:36
Защитник Арсенала Пабло Мари должен в ближайшее время стать игроком Удинезе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Мари уже отправился в расположение Удинезе для прохождения медосмотра и подписания соглашения. Испанский центрбек присоединится к "зебрам" на правах аренды.
Действующий контракт Мари с Арсеналом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел лишь три поединка в футболке "канониров".
Ранее сообщалось, что Удинезе подписал экс-защитника Лестера Филипа Бенковича.