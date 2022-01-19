Италия

Хавбек не может приступить к курсу реабилитации из-за проблем со здоровьем.

Атакующий хавбек туринского Ювентуса Федерико Кьеза не может приступить к курсу реабилитации после повреждения крестообразных связок колена.

Как сообщает Sky Italia, операция должна была состояться в среду, 19 января, но из-за проблем со здоровьем ее перенесли. У Кьезы поднялась температура, однако тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Таким образом, врачи продолжают наблюдение за здоровьем итальянца и смогут сделать операцию только после нормализации температуры тела.

Отметим, что Кьеза не сможет помочь сборной Италии в важнейших стыковых матчах за право участвовать на ЧМ-2022.