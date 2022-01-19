Хавбек не может приступить к курсу реабилитации из-за проблем со здоровьем.
федерико кьеза, getty images
19 января 2022, 01:52
Атакующий хавбек туринского Ювентуса Федерико Кьеза не может приступить к курсу реабилитации после повреждения крестообразных связок колена.
Как сообщает Sky Italia, операция должна была состояться в среду, 19 января, но из-за проблем со здоровьем ее перенесли. У Кьезы поднялась температура, однако тесты на коронавирус оказались отрицательными.
Таким образом, врачи продолжают наблюдение за здоровьем итальянца и смогут сделать операцию только после нормализации температуры тела.
Отметим, что Кьеза не сможет помочь сборной Италии в важнейших стыковых матчах за право участвовать на ЧМ-2022.