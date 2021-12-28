Италия

Футболист Ювентуса рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Италии Федерико Кьеза продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче против Аталанты.

Футболист заявил, что отказался от отпуска, чтобы форсировать свое возвращение на поле.

"Я решил отказаться от отпуска. Он мне не нужен, сейчас я всеми мыслями на матче с Наполи. Мне важно набрать как можно быстрее кондиции.

Команде нужно возвращаться на вершину. Интер делает что-то невероятное, но и мы намерены наверстать упущенное.

Роналду был для меня примером, но он сделал свой выбор. Команда продолжает свое развитие без него, ведь незаменимых нет", — приводит слова Кьезы Sky Italia.

В нынешнем сезоне Кьеза провел 16 поединков, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Напомним, матч Ювентус — Наполи должен состояться 6 января 2022 года. Тем не менее, поединок находится под угрозой срыва.