Италия

Итальянский клуб хочет заполучить юного центрбека.

Защитник Монпелье Максим Эстев попал в сферу интересов Милана, сообщает журналист Николо Скира.

Милан уже несколько месяцев следит за выступлениями Эстева и готов начать переговоры по нему. "Россонери" рассматривают французского центрбека в качестве замены Фикайо Томори и Симону Кьеру, получившим серьезные травмы.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 13 поединков в футболке Монпелье.

Ранее сообщалось, что Милан начал переговоры с Тоттенхэмом по защитнику Джафету Танганге.