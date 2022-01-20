Итальянский клуб хочет заполучить юного центрбека.
Максим Эстев, Getty Images
20 января 2022, 11:06
Защитник Монпелье Максим Эстев попал в сферу интересов Милана, сообщает журналист Николо Скира.
Милан уже несколько месяцев следит за выступлениями Эстева и готов начать переговоры по нему. "Россонери" рассматривают французского центрбека в качестве замены Фикайо Томори и Симону Кьеру, получившим серьезные травмы.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 13 поединков в футболке Монпелье.
Ранее сообщалось, что Милан начал переговоры с Тоттенхэмом по защитнику Джафету Танганге.