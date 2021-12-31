Италия

Аргентинский форвард будет искать себе новую команду.

Удинезе в своем официальном твиттере объявил об уходе нападающего Фернандо Форестьери.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

31-летний аргентинец выступал за Удинезе с сентября 2020 года.

В нынешнем сезоне Форестьери провел шесть поединков, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Удинезе досрочно расторг контракт с Теодорчиком.

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