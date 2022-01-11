Стивен Уэлш может стать третьим шотландцем в нынешней Серии А.
Стивен Уэлш, фото ФК Селтик
11 января 2022, 12:51
Удинезе готов заплатить 2 миллионе евро за защитника Селтика Стивена Уэлша — сообщает Celtic News.
Выпускник академии "кельтов" недавно подписал контракт с клубом до лета 2025 года.
Уэлш, которому 19 января исполнится 22 года, может сыграть как на позиции центрального защитника, так и справа в обороне.
Если трансфер состоится, Стивен станет третьим представителем Шотландии в нынешней Серии А после Аарона Хики (Болонья) и Лиама Хендерсона (Эмполи).
Уэлш провел 32 матча во всех турнирах (2 гола) за первую команду Селтика и выступал на правах аренды за Гринок Мортон (18, 1).