Италия

Стивен Уэлш может стать третьим шотландцем в нынешней Серии А.

Удинезе готов заплатить 2 миллионе евро за защитника Селтика Стивена Уэлша — сообщает Celtic News.

Выпускник академии "кельтов" недавно подписал контракт с клубом до лета 2025 года.

Уэлш, которому 19 января исполнится 22 года, может сыграть как на позиции центрального защитника, так и справа в обороне.

Если трансфер состоится, Стивен станет третьим представителем Шотландии в нынешней Серии А после Аарона Хики (Болонья) и Лиама Хендерсона (Эмполи).

Уэлш провел 32 матча во всех турнирах (2 гола) за первую команду Селтика и выступал на правах аренды за Гринок Мортон (18, 1).