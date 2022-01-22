Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В домашнем поединке 23-го тура итальянской Серии А Верона сумела одержать волевую победу над Болоньей, благодаря чему оторвалась от соперников на шесть очков в турнирной таблице, и теперь присматривается к зоне еврокубков.

Обзор матча:

Верона — Болонья 2:1

Голы: Капрари, 38, Калинич, 85 — Орсолини, 14

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Лазович (Депаоли, 86), Велозу (Тамез, 63), Барак, Илич (Калинич, 74), Капрари (Бесса, 86), Симеоне (Лазанья, 63).

Болонья: Скорупски, Хики (Фальчинелли, 86), Медель, Бонифаци, Бинкс, Теате (Аннан, 66), Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 66), Сансоне, Орсолини (Арнаутович, 78).

Предупреждения: Симеоне (43), Гюнтер (60), Скорупски (27), Бинкс (45), Сансоне (49), Хики (73)