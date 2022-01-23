Италия

Центрбек продолжит выступления в итальянском клубе.

Защитник Маттео Габбья близок к продлению контракта с Миланом, сообщает портал Calciomercato.

Габбья провел встречу с Паоло Мальдини и договорился о новом соглашении до 2026 года. Ожидается, что стороны официально оформят контракт в ближайшие дни.

Габбья является воспитанником Милана, дебютировав в первой команде в августе 2017-го. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 7 поединков в футболке "россонери".

Ранее сообщалось, что Милан проявляет интерес к нападающему Арсенала Пьеру-Эмерику Обамеянгу.