ЧМ-2022. Отбор

Жоао Педро и Луис Фелипе имеют шанс выступить в плей-офф ЧМ-2022.

За два месяца до первых матчей плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 главный тренер сборной Италии Роберто Манчини столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, но намерен решить их радикальным способом — утверждает Calciomercato.

Вдохновленный успехом в "скуадре адзурре" итальянских бразильцев Эмерсона и Жоржиньо, Манчини намерен расширить представительство "кудесников мяча" в национальной сборной. На сей раз ожидается, что приглашение получат защитник Лацио Луис Фелипе и атакующий полузащитник Кальяри Жоао Педро.

Первый ранее привлекался в юниорскую (U-20) и олимпийскую (U-23) сборные Бразилии, а второй — в юношескую (U-17) команду.

В нынешнем сезоне 24-летний Луис Фелипе провел 23 матча за Лацио во всех турнирах (0 голов), а 29-летний Жоао Педро — 25 игр (10 голов) в составе Кальяри.

К плей-офф, на первом этапе которого Италия встретится 24 марта с Северной Македонией, а в случае успеха — 29 марта с победителем пары Португалия / Турция, точно не успеют восстановиться Кьеза и Спинаццола, а Бонуччи, Ачерби, Эмерсон, Пеллегрини и Белотти находятся под вопросом.

Считается, что вызов в сборную может получить Марио Балотелли.