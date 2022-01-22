ЧМ-2022. Отбор

Роберто Манчини намерен предоставить форварду еще один шанс.

Нападающий Адана Демиспор Марио Балотелли близок к тому, чтобы возобновить свои выступления в составе сборной Италии.

По информации Фабрицио Романо, Роберто Манчини намерен предоставить еще один шанс форварду закрепиться в составе "Скуадры адзурры".

В текущем сезоне Балотелли провел 20 поединков за турецкую команды, в которых сумел отличиться восемь раз в воротах соперника, отдав также четыре голевые передачи.

Отметим, что последний раз Балотелли выходил в составе сборной Италии в матче Лиги наций 7 сентября 2018 года в поединке против Польши. Тогда его команда сыграла вничью 1:1.