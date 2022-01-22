ЧМ-2022. Отбор
Роберто Манчини намерен предоставить форварду еще один шанс.
марио балотелли, getty images
22 января 2022, 15:12
Нападающий Адана Демиспор Марио Балотелли близок к тому, чтобы возобновить свои выступления в составе сборной Италии.
По информации Фабрицио Романо, Роберто Манчини намерен предоставить еще один шанс форварду закрепиться в составе "Скуадры адзурры".
В текущем сезоне Балотелли провел 20 поединков за турецкую команды, в которых сумел отличиться восемь раз в воротах соперника, отдав также четыре голевые передачи.
Отметим, что последний раз Балотелли выходил в составе сборной Италии в матче Лиги наций 7 сентября 2018 года в поединке против Польши. Тогда его команда сыграла вничью 1:1.