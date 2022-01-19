Италия

Документ был предварительно согласован на наивысшем уровне.

Пандемия COVID-19 продолжает атаковать население всего живого шара, поэтому в разгар очередной волны заболеваемости футбольные чиновники Италии были вынуждены разработать обновленный медицинский протокол, который позволит уже в ближайшем будущем избежать хаоса в организации матчей национального уровня.

Ключевой посыл нового документа — уменьшение влияния местных органов здравоохранения (ASL) на принятие решений относительно помещения команд в карантинные условия.

Руководство Федерации футбола страны в свою очередь предлагает пользоваться простым соотношением в 35% заболевших от общего числа футболистов для подтверждения необходимости изолировать команду целиком.

Лишь в данном случае в ситуацию будет вмешиваться соответствующий региону базирования команды ASL.

Поскольку максимальное число игроков в каждой команде ограничено регламентной нормой в 25 человек, то речь идет о девяти заболевших футболистов с подтвержденным наличием COVID-19.

Дополнительное нововведение — все, кто контактировал с футболистом или членом тренерского штаба, у которого в последствии был обнаружен COVID-19, должны в течение пяти дней проходить ежедневный тест и носить маску уровня FFP2 все время, кроме участия в спортивных мероприятиях.

При этом, роль наличия в организме вакцины от коронавируса теперь нивелируется, и даже полностью привитые футболисты и члены тренерского штаба будут вынуждены проходить все вышеуказанные процедуры.

Кроме того, перед каждым матчем, за четыре часа до стартового свистка, каждый участник противостояния должен предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Однако, норма об обязательности вакцинации в конечном документе не фигурирует, несмотря на более раннюю информацию о том, что после принятия новых правил невакцинированным игрокам и наставникам будет закрыт вход в подтрибунные помещения.

Темпы вакцинации в Серии A, по заверениям местных футбольных властей, впечатляют — 98% участников национального первенства были полностью вакцинированы еще в октябре 2021 года.