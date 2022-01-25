Миланский клуб хочет заполучить немецкого фулбека.
Робин Госенс, Getty Images
25 января 2022, 13:22
Интер попытается приобрести защитника Аталанты Робина Госенса до закрытия трансферного окна.
Как сообщает Фабрицио Романо, Интер готов начать переговоры с Аталантой по Госенсу в ближайшее время. "Нерадзурри" рассматривают немецкого фулбека в качестве замены Ивану Перишичу.
В подписании Госенса также заинтересован Ньюкасл, который уже получил отказ от Аталанты.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 8 поединков в футболке "черно-синих", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Интер начал переговоры с нападающим Дженоа Фелипе Кайседо.