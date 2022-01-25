Италия

Испанский форвард продолжит свою карьеру в итальянской Серии А.

Бывший нападающий Атлетико и Челси Диего Коста в ближайшее время станет игроком Салернитаны. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

33-летний испанец достанется итальянскому клубу бесплатно, так как он находится в статусе свободного агента. Его контракт будет рассчитан на полгода. Также в соглашение будет включена опция продления контракта, если клуб сможет сохранить прописку в Серии А.

Последним клубом Косты был Атлетико Минейро, за который выступал с августа прошлого года по января этого года. Испанец провел 19 поединков, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

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