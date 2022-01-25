Италия

Швейцарский хавбек продолжит свою карьеру в итальянской Серии А.

Болонья на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Янг Бойза Михелем Эбишером.

Арендное соглашение с 25-летним швейцарцем рассчитано до конца нынешнего сезона. Также контракт предусматривает обязательную опцию выкупа предстоящим летом.

В нынешнем сезоне Эбишер провел 28 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал девять ассистов.

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