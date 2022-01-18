Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 22 тура итальянской Серии А Наполи в гостях уверенно обыграл Болонью (2:0).

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Ирвинг Лосано. В начале второго тайма Лосано оформил дубль и установил окончательный счет на табло.

После 22 игр Наполи набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, а у Болоньи 27 баллов и 13 строчка.

Обзор матча:

Болонья — Наполи 0:2

Голы: Лосано, 20, 47.

Болонья: Скорупски — Сумаоро, Бинкс, Теате — Де Сильвестри — Сориано (Виньято, 67), Сванберг, Виола (Домингес, 52), Хики (Пюйхтия, 72) — Арнаутович (Фальчинелли, 52), Сансоне (Сков Ольсен, 52).

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус, Мариу Руи — Руис (Гулам, 86), Лоботка — Эльмас (Петанья, 86), Зьелински (Демме, 80), Лосано (Политано, 71) — Мертенс (Осимхен, 71).

Предупреждения: Сумаоро, Теате, Бинкс — Зьелински.