Италия

Функционер высказался о работе украинца в Италии.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал провал Андрея Шевченко в Дженоа.

"Не обращайте внимания на то, что у него произошло в Дженоа. Это очередная его ошибка. Пускай он на меня обижается, пускай не обижается — это очередная его ошибка. Он пошел в команду, как говорит наш главный эксперт в стране Йожеф Йожефович (Сабо — прим.), где нет футболистов. Футболисты есть, но какого качества эти футболисты.

Если у него были договоренности определенные, что ему купят футболистов, то я не вижу этих покупок для усиления. Ушел Шевченко — они проиграли 0:6, провалили. Он все, что мог, все делал. Я это видел, я видел это в последней игре с Миланом".

"Я знаю, он все это делал профессионально. Может быть, где-то опыта не хватило. Но давайте так скажем, а почему Шевченко попал в эту ситуацию. Первое: он очень хотел работать. Для него деньги уже не важны, он заработал деньги на свою хорошую счастливую старость.

И он хочет работать, доказывать себя в качестве тренера. Но немногие тренеры у нас, кроме Блохина, выводили на такой уровень сборную Украины: чемпионат мира 2006 года и чемпионат Европы 2020", — сказал Суркис в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Сукрис признался, что не рассматривал Шевченко в качестве главного тренера Динамо.