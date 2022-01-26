Италия

Марко Лазетич продолжит свою карьеру в Италии.

Нападающий Црвены Звезды и молодежной сборной Сербии Марко Лазетич стал игроком Милана.

По данным Transfermarkt сумма трансфера составила 4 млн евро, а контракт подписан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Лазетич провел 21 игру за Црвену Звезду во всех турнирах, в которых сумел забить семь мячей.

О трансфере не объявлено официально, однако форвард внесен в список футболистов Милана на сайте Серии А.