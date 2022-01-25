Туринский клуб близок к подписанию сербского форварда.
Душан Влахович, Getty Images
25 января 2022, 16:28
Нападающий Фиорентины Душан Влахович может в ближайшее время стать игроком Ювентуса.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Фиорентина приняла предложение туринского клуба в размере 75 млн евро. В данный момент "бьянконери" обсуждают последние детали личного контракта с сербским форвардом.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 24 поединка в футболке "фиалок", забив 20 голов и совершив 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что Фиорентина нацелилась на нападающего Базеля Артура Кабрала.