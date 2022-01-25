Италия

Туринский клуб близок к подписанию сербского форварда.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович может в ближайшее время стать игроком Ювентуса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Фиорентина приняла предложение туринского клуба в размере 75 млн евро. В данный момент "бьянконери" обсуждают последние детали личного контракта с сербским форвардом.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 24 поединка в футболке "фиалок", забив 20 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Фиорентина нацелилась на нападающего Базеля Артура Кабрала.