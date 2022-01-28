Италия

"Старая синьора" подпишет серба за 75 миллионов евро.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович в ближайшие часы станет игроком туринского Ювентуса.

В свой 22 день рождения, сербский форвард прибыл в медицинский центр "старой синьоры", чтобы пройти медицинское обследование перед трансфером в Ювентус.

По информации СМИ, стороны уже уладили все детали сделки, а сумма трансфера составит 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Влахович провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.

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