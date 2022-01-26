Италия

Маттео Ренци выразил недовольство трансферной политикой любимого клуба.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович договорился о трансфере в туринский Ювентус.

Бывший мэр Флоренции Маттео Ренци прокомментировал решение руководства клуба вновь продать свою очередную звезду в стан туринского гранда.

"Если мы будем говорить о Влаховиче, то я могу выйти из себя. Сколько можно отдавать своих лучших футболистов Ювентусу? Бернардески, Кьеза, теперь Влахович.. Когда мне было 15 лет, клуб продал Баджо в Ювентус. Это просто невыносимо, в Италии больше нет состоятельных клубов?

Для меня день, когда стало известно об этом трансфере — день траура", — приводит слова политика ANSA.

Ожидается, что Ювентус заплатит 75 млн евро за Влаховича.

Ранее сообщалось, что полиция Флоренции организует охрану для форварда.