Опытный атакующий полузащитник перешел из Торино.
Симоне Верди, фото ФК Салернитана
28 января 2022, 17:14
Торино отпустил в аренду в Салернитану Симоне Верди — сообщил официальный сайт "морских коньков".
Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22.
29-летний воспитанник Милана провел 4 матча за национальную сборную Италии (0 голов) и выступал в составе Милана (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Торино (100, 6), Юве Стабию (20, 0), Эмполи (70, 9), Эйбар (13, 1), Карпи (8, 3), Болонью (64, 16) и Наполи (24, 4).
Ранее сообщалось, что Салернитана арендовала Маццокки.