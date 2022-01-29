Италия

Только Коутиньо и Ван Дейка удалось в январе продать дороже.

Состоявшийся трансфер Душана Влаховича из Фиорентины в Ювентус за 80 миллионов евро стал не только самым дорогим в нынешнее трансферное окно, но и третьим самым дорогим в истории зимних переходов — сообщает Football Italia.

Больше, чем за 22-летнего серба, в январе платили только за Филиппе Коутиньо и Вирджила Ван Дейка в 2018 году.

За бразильца Барселона заплатила Ливерпулю 135 миллионов евро, что, в свою очередь, позволило "красным" заплатить порядка 84,6 миллиона Саутгемптону за голландца.

При этом этот трансфер стал вторым в истории по стоимости за всю историю между итальянскими клубами (вне зависимости от времени года) после перехода Гонсало Игуаина из Наполи в Ювентус за 90 миллионов евро.

К слову, зарплата в 7 миллионов евро, которую ежегодно в течение пяти с половиной лет будет получать Влахович, является самой высокой в истории клуба после той, которая полагалась в свое время Криштиану Роналду.