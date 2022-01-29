Туринцы не оставляют попыток заполучить футболиста Боруссии М.
денис закария, getty images
29 января 2022, 14:00
Туринский Ювентус продолжает поиски усиления в центральную линию команды.
"Старая синьора" увеличила свое предложение на 7 миллионов, доведя таким образом сумму до 34 миллионов евро.
В текущем сезоне Денис отыграл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Отметим, что помимо Ювентуса на хавбека претендуют также ряд европейских клубов, среди которых мюнхенская Бавария.