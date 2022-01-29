Италия

Туринцы не оставляют попыток заполучить футболиста Боруссии М.

Туринский Ювентус продолжает поиски усиления в центральную линию команды.

"Старая синьора" увеличила свое предложение на 7 миллионов, доведя таким образом сумму до 34 миллионов евро.

В текущем сезоне Денис отыграл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что помимо Ювентуса на хавбека претендуют также ряд европейских клубов, среди которых мюнхенская Бавария.