Туринцы подпишут нового защитника.
Гатти, Gianluca di Marzio
31 января 2022, 01:59
Туринский Ювентус намерен усилить линию обороны защитником Фрозиноне Федерико Гатти.
Как сообщает журналист Ромео Агрести, клуб уже согласовал с представителем Серии Б трансфер 23 летнего футболиста. Детали остаются неизвестными.
Гатти является воспитанником Алессандрии. Также он выступал за Павароло, Вербанину и Про Патрию. Во Фрозиноне перешел летом 2021 года на правах свободного агента.
Сообщается, что в случае перехода, Гатти продолжит до лета выступать за свой нынешний клуб.
В текущем сезоне на его счету 19 игр за Фрозиноне во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал один результативный пас.
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