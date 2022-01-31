Италия

Туринцы подпишут нового защитника.

Туринский Ювентус намерен усилить линию обороны защитником Фрозиноне Федерико Гатти.

Как сообщает журналист Ромео Агрести, клуб уже согласовал с представителем Серии Б трансфер 23 летнего футболиста. Детали остаются неизвестными.

Гатти является воспитанником Алессандрии. Также он выступал за Павароло, Вербанину и Про Патрию. Во Фрозиноне перешел летом 2021 года на правах свободного агента.

Сообщается, что в случае перехода, Гатти продолжит до лета выступать за свой нынешний клуб.

В текущем сезоне на его счету 19 игр за Фрозиноне во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал один результативный пас.

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