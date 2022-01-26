Италия

Клуб примет жесткую меру по отношению к валлийцу.

Туринский Ювентус в зимнее трансферное окно намерен расстаться с хавбеком Аароном Рэмси.

Туринцы получили предложения от трех клубов АПЛ по покупки валлийца — от Бернли, Ньюкасла и Кристал Пэлас.

Однако сам Рэмси отказал всем английским коллективам, так как хотел бы продолжить карьеру в более статусном клубе.

Как сообщает Il Bianconero, футболист отстранят от тренировок и исключат из состава за отказ уходить из клуба.

Нынешний контракт полузащитника со "старой сеньорой" рассчитан до лета 2023 года.

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