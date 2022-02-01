Италия

Сербский форвард рассказал о трансфере в "старую синьору".

Нападающий Душан Влахович прокомментировал интерес со стороны других клубов и объяснил решение присоединиться к Ювентусу.

Влахович перешел в Ювентус этой зимой из Фиорентины за сумму более 80 миллионов евро.

"Было много слухов о зарубежных клубах… Но переход в Ювентус был для меня простым решением. Клуб обладает характером победителей, как и я сам.

Я очень счастлив. Я перехожу в славный клуб, чего я и хотел. Не могу дождаться начала работы с командой", – рассказал Влахович на презентации в туринском клубе.

Ранее сообщалось, что переход Влаховича стал самым дорогим трансфером в январе.