Италия

Специалист высказал свою версию произошедшего.

Встреча в рамках 1/8 финала Кубка Испании между двумя севильскими коллективами, Бетисом и Севильей, досрочно завершалась скандалом.

В концовке первого тайма во время празднования Фекиром взятия ворот Севильи, на поле была выброшена пластмассовая палка, которая угодила в голову игроку "нервионцев" Хордану.

После этого арбитр увел команды в подтрибунное помещение, а матч был доигран 16 января.

Игроки "вердибланкос" обвинили главного тренера Севильи Хулена Лопетеги в том, что он скомандовал пострадавшему игроку изобразить головокружение и сотрясение мозга, о котором позже отрапортовал официальный сайт Севильи.

Сам же специалист отверг все обвинения, выдвинув свою версию случившегося.

"В сторону нашего игрока была совершена атака. Я сказал судье, что небезопасно в такой атмосфере продолжать игру. Хордану стало плохо и я сказал ему сесть на газон и дождаться медиков, вот и все. Моего игрока атаковали и палкой ударили по голове — и все, не ищите там, где ничего нет", — заявил Лопетеги.

Отметим, что в конечном итоге Бетис одержал победу и выбил Севилью из розыгрыша турнира (2:1).