При определенных условиях полузащитник Эмполи подпишет полноценный контракт.
Самуэле Риччи, фото ФК Торино
30 января 2022, 11:45
Торино и Эмполи согласовали условия аренды полузащитника Самуэле Риччи — сообщил официальный сайт "быков".
Срок аренды рассчитан до конца сезона-2021/22, а при выполнении определенных условий Риччи станет полноправным игроком туринцев.
20-летний игрок молодежной (U-21) сборной Италии (9 матчей, 0 голов) является воспитанником Эмполи в составе первой команды которого он провел 68 матчей в чемпионате и забил 3 мяча.
Ранее сообщалось, что Торино интересуется Довбыком.