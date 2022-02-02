Италия

Хавбек рассказал о целях команды на ближайший период.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился своим мнением о предстоящем отрезке сезона для команды.

"В этот период будет много матчей, нам нужно подготовиться как можно лучше. Нужно быть хорошо готовыми физически, чтобы понимать, что нужно делать на поле. Думаю, нам лучше играть каждые 2-3 дня, чем тренироваться на протяжении недели. Мы выступим очень хорошо.

Постараемся добиться лучшего результата во всех соревнованиях. Лига Европы не Лига чемпионов, но здесь все равно много сильных команд, и мы хотим быть готовыми. Нам нужно хорошо играть и выглядеть солидно, потому что без результатов мы не сможем ничего добиться", – приводит слова Малиновского портал Calcio Atalanta.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 23 поединка в футболке "сине-черных", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Малиновский стал автором лучшего гола Аталанты в декабре.