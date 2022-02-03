Италия

"Богиня" решила отказаться от услуг хавбека в еврокубках.

Полузащитник Йосип Иличич не попал в заявку Аталанты на плей-офф Лиги Европы, сообщает Sky Sport Italia.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не включил словенского хавбека из-за проблем с психическим здоровьем. Менеджер провел беседу с 34-летним игроком и они совместно приняли это решение.

Стоит отметить, что в заявку "черно-синих" попали зимние новички Валентин Михэйлэ и Жереми Бога.

В 1/6 финала Лиги Европы Аталанта сыграет с Олимпиакосом. Первая встреча команд состоится в Бергамо 17 февраля.