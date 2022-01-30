Италия

Переход россиянина в Лацио зависит от состояния словенца.

Аталанта отпустит полузащитника Алексея Миранчука в Лалио только в том случае, если Джан Пьеро Гасперини сможет в полной мере рассчитывать на Йосипа Иличича — сообщает Football Italia.

Миранчук недоволен малым количеством игрового времени в Аталанте и готов был уйти в январе в аренду в Лацио, однако проблемы со здоровьем Йосипа Иличича заставляют Джан Пьеро Гасперини придержать одного из потенциальных "сменщиков" словенца.

У Иличича, 29 января отметившего 34-летие и перенесшего COVID, вновь началась депрессия, и один из лидеров Аталанты вновь подумывает о завершении карьеры.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 16 матчей в составе Аталанты во всех турнирах (1 гол). На счету Иличича — 23 матча (4 гола).