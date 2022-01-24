Италия

Вингер Аталанты подумывает о завершении карьеры.

Атакующий полузащитник Аталанты Йосип Иличич собирается уйти из команды — предполагает Gazzetta dello Sport.

На фоне заражения коронавирусом у словенца вновь развилась депрессия, и именно это стало причиной того, что тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в Дженоа.

В 2020 году Иличич уже испытывал подобные проблемы, но тогда футболисту удалось преодолеть трудности и вернуться в игру.

В нынешнем сезоне Иличич провел в составе Аталанты 23 матча во всех турнирах и забил 4 мяча.

33-летний Йосип провел 79 матчей в составе национальной сборной Словении (16 голов) и выступал за Бонифику (24 матча во всех турнирах, 3 гола), Интерблок (66, 14), Марибор (11, 4), Палермо (107, 25), Фиорентину (137, 37) и Аталанту (172, 60).