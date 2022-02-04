Италия

А Наполи не смог договориться о трансфере с "островитянами".

Стефано Каподзукка объяснил, почему в январе не состоялся трансфер уругвайского полузащитника, который казался неизбежным.

"Нандес — один из лучших наших игроков, – цитирует директора Кальяри L'Unione Sarda. – К тому же он очень амбициозный и всегда мечтал о еврокубках".

"Однако Наитан не хотел уходить в аренду, поэтому вариант с Ювентусом его не устроил. Из тех постоянных участников еврокубков, интересовавшихся Нандесом, Рома так и не сформировала свое предложение, а предложение Наполи наш клуб счел несерьезным".

26-летний Нандес провел 49 матчей за национальную сборную Уругвая (0 голов) и выступал за Пеньяроль (86 матчей во всех турнирах, 8 голов), Бока Хуниорс (67, 8) и Кальяри (94, 4).